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Yaramazlara biraz batar!

Emine Erdoğan’a göre sessiz kalanlar da hesap vermeli: Çocuk istismarı sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, altı yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ hakkında “Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir” dedi.

Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.


Tayyip Erdoğan henüz konuyla ilgili sessizliğini korurken Emine Erdoğan, Twitter’dan şunları yazdı: “Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.”

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