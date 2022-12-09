Tarikat ve cemaat bağlantılı yerlerde çocuk istismarı: Son 16 yılda en az 15 vaka

Türkiye günlerdir İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken başlayan cinsel istismarını konuşuyor.

BirGün Gazetesi’nden Timur Soykan’ın 3 Aralık tarihli haberine göre H.K.G., ailesinin gözetiminde altı yaşındayken bir cemaat mensubu tarafından cinsel istismara uğradı. 13 yaşında aynı kişiyle nişanlandırıldı. 14 yaşında dini nikahla evlendirildi. H.K.G., 17 yaşında doğum yaptıktan sonra 18 yaşında resmi nikah kıyıldı.

İnfiale yol açan vakayla ilgili H.K.G.’nin ifadesi üzerine açılan davaya son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

Ne yazık ki bu, Türkiye’de son yıllarda sıklıkla görülmeye başlayan çocuk istismarı zincirinin son halkası.

2008: Ensar Vakfı’nın Çorum şubesinin başkanı ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zekai İşler, iki öğrencisine cinsel istismardan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zekai İşler, iki öğrencisine cinsel istismardan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2015: Gençlik, İlim ve Hikmet Derneği’nin genel başkanlığını yürüten Rafet Ermiş, Sinop’ta dört çocuğa cinsel istismardan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gençlik İlim ve Hikmet Derneği genel başkanı Rafet Ermiş, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016: Karaman’da Ensar Vakfı’na ait yurtlarda 2012 ile 2015 arasında 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan öğretmen Muharrem Büyüktürk 508 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muharrem Büyüktürk 508 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

2017: Adıyaman’da Süleymancılar tarikatına ait Besni Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Özel Safyün Halil ve Selvi Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu’nda dokuz ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu istismardan müdür F.T. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017: Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan bir Kur’an kursunda 16-18 yaşlarındaki beş öğrencinin 11-12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu saptandı. Sanıklardan ikisi ikişer yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2018: Faruki Tarikatı’nın Konya kolunun şeyhi Süleyman Işık, aralarında çocukların da bulunduğu beş erkeğe cinsel istismardan 62 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Faruki Tarikatı’nın Konya kolunun şeyhi Süleyman Işık, 62 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018: Erzurum’un Oltu ilçesinde Suffa Eğitim Vakfı’na ait bir erkek öğrenci yurdunda idareci olarak görev yapan Mehmet Sıddık Çiçek, iki çocuğa cinsel istismardan 26 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

2019: İzmir’in Dikili ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait Miyase Çocuk Yurdu’nda, dokuz ila 12 arasındaki yedi çocuğa cinsel istismardan Kur’an hocası Ömer Faruk E. 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2020: İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Fıkıh Araştırmaları Derneği’ne bağlı kayıt dışı Kur’an kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri gerekçesiyle Ömer Işıktekin’e 76 yıl 11 ay, Tarık Bektaş’a 25 yıl, Hacı Serkan Bektaş’ ise 37 yıl altı ay hapis cezası verildi.

2020: Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardan 10 yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nurullah, 10 yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

2022: İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin altı yaşından itibaren cemaat mensubu bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında nişanlandırılıp 14 yaşında dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nın ifadesi üzerine açılan dava, 22 Mayıs 2023’te görülmeye başlayacak.

Dört vakada da hukuki süreç henüz tamamlanmadı.

2016: Kahramanmaraş’ta bir tarikata ait Hamidiye Yurdu Sosyal Tesisleri’nde 10 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki M.A. tutuklandı.

2016: Kayseri’de Safa Vakfı’na bağlı Özel Merve Koleji’nde öğretmenlik yapan Okan Ç., 13 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

2019: Denizli’de Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 12 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismardan E.T. yakalandı, yurt mühürlendi.

2019: Gaziantep’te Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı’na ait bir yurtta dokuz yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan vakıf çalışanı E. K. tutuklandı.