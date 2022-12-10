Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismar’ çıkışı: Neyi bekliyorsun saray hükümeti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili “Daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti” dedi.

Fotoğraf: Diken

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ysa hükümeti daha neyi beklediğini sordu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları dedi: “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?”