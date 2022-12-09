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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den tarikattaki çocuk istismarına tepki: Takibini yapmazsam şerefsizim

İYİ Partisi Genel Başkanı Meral Akşener, altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ hakkında “Bunun takibini yapmazsan şerefsizim” dedi.

Fotoğraf: AA

Akşener, Medyascope’ta Ruşen Çakır ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


* (İYİ Parti’nin 2018’de girdiği ilk genel seçimlerde aldığı oy oranı) Seçmen kitlemizi çalışıyoruz. 2018’de aldığımız oylar önce partilerden geldi. 1,3 puan CHP’ye oy veren geçmişin seküler şehirli merkez sağ seçmeniydi. 1,5 AKP’ye oy veren özellikle İç Anadolu’da milliyetçi muhafazakâr seçmen kitlesi. Kalan 7,3’lük kesim MHP seçmeniydi.

* (31 Mart seçimlerinin avantajını muhalefetin ne kadar kullanabildiğine ilişkin soru) Biz 31 Mart’tan sonra aşırı sevince kaçmadan merkezinde seçmenin olduğu bir anlayışın kazandığını ispat ettik. Ankara’da Mansur Bey’in seçimi kazanacağı belliydi ama İstanbul imkansız görünüyordu ve ben de Sayın İmamoğlu’nu tanıyan biri değildim. İnanmak işin yarısı ama biz “Bunu biz sağladık” deyip bir mal paylaşımına girseydik, olmazdı. ‘Altılı masa’ buradan çıktı. Bu başarı olmamış olsaydı ‘altılı masa’ olmazdı.

* İstanbul seçimlerinde gördük ki biz, ıslak imzalı tutanaklar alınınca herkesin eli kolu bağlanıyor. Hem Sayın Canan Kaftancıoğlu hem de Buğra Kavuncu’ya defalarca teşekkür ettim. O sandıkların korunmasına dair sistemi takip etmemiş olsalardı 13 bin 500 giderdi, gidemedi.

* (Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu) ‘Altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayını seçeceğini sayın Kılıçdaroğlu belirtmişti. Kemal Bey’in adaylık kriterlerine katılıyorum, bir de kazanacak adayı seçmek lazım. Aday konusunu hiç konuşmadık. Aday çıktıktan sonra arkasında kaya gibi durulur.

* (İktidardan hesap sorma tartışmaları) Elbette, ama siyasetçi hesap soramaz bu intikam olur. Yargıyı bağımsız objektif tarafsız hale getirirseniz zaten yargı hesap sorar. Benim evim basıldı ve beraat ettiler. Benim öfkemi hesap sormaya koyarsam olmaz.

(Altı yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle evlendirilmesi) Bunun takibini yapmazsam şerefsizim. Bunu bizzat yapacağım. Davaya İYİ Parti olarak müdahil olacağız. Bahadır Erdem bizim adımıza katılacak.

* Bu güruhun talebiyle Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz.

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