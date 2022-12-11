MEB, okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakmasıyla ilgili haberlere ‘iftira’ paylaşımı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlattı.

Cafer Koçyiğit. (MEB)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Türkiye’nin önde gelen liselerinden Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürüyse buna ilişkin haberleri hedef aldı.

Müdür Cafer Koçyiğit, Twitter’dan şu mesajı paylaşmıştı: “‘Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmak için o haberin doğruluğunu araştırın.’ Bu ayet iman edelere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya, karalamaya devam edebilirsiniz.”

Çocuk istismarına dair aşağıdaki paylaşımları yapan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'i aradım az önce. Kendisi ¨memur olduğu için sorularıma yanıt veremeyeceğini¨ söyleyerek telefonu yüzüme kapattı. Memurlara tweet atmak serbest ama telefonda konuşmak yasak demek ki pic.twitter.com/Ba8Ifuog5M — İzel Sezer (@izelsezer) December 9, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.