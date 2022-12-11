Kadıgil okudu: İstismar edilen çocuğun sözleri Meclis tutanaklarında

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, istismara uğrayan H.K.G’nin ifadelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a karşı okuyarak Meclis tutanaklarına geçirtti.

Sera Kadıgil, H.K.G.’nin sözlerini okudu. (TİP)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının altı yaşından itibaren istismar edilmesine ilişkin sarf ettiği “Bunlar son derece insani ve siyasetin konusu değil” sözleri TBMM Genel Kurulu’nda protesto edildi.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, Yanık’ın konuşmasını istifa sloganlarıyla protesto ederken Sera Kadıgil, H.K.G’nin dava dosyasına giren ifadelerini okuyarak TBMM tutanaklarına geçirtti.

Kadıgil, stenograflara seslenerek “Yusuf Ziya Gümüşel ve de İsmailağa tarikatının lideri altı yaşındaki çocuğunu 30 yaşındaki bir adama peşkeş çekti! Peşkeş çekti! İsmailağa tarikatını savunanlar o kürsüde, arkanızda duruyorlar, bunları yazın” dedi.

Yanık’a tepki

“Bu çocuğun ifadeleri Meclis tutanaklarına girecek” diyen Kadıgil “Ağzını aç da tarikata bir laf et Derya. Bak burada ifadesi” diyerek çocuğun ifadelerini aktardı:

“…Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyor sanıyordum. Ailem bana ‘Kadir’e itaat etmezsen melekler sana lanet eder, cehennemde yanarsın.’ dedi….Tam kaçacakken ailem beni yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldı. Babam ‘Büyük günah işledin’ dedi. Sözlerinden çıkamadım.”

‘Bu çocuk sizin beslediğiniz tarikat eliyle tecavüze uğradı’

Yanık’a seslenen Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babası vermiş, anası vermiş; altı yaşında tecavüze uğramış, normal kabul etmiş; okula gönderilmemiş! Hiç utanmadın Derya! Yazıklar olsun sana! Sistematik değil dedin. Sizin beslediğiniz tarikat eliyle tecavüze uğradı! Yirmi yıl tecavüze uğradı! Avukatlığına yazıklar olsun!”

TBMM Genel Kurulu’nda Bakan Yanık’ın “Mağdur 30 Kasım 2020’de savcılığa müracaat etmiş, savcılıktan bize gelmiş. Aralık ayında bize gelmiş, konukevimize almışız” sözlerinin ardından tepkisini dile getiren Kadıgil, şunları söyledi: “Mağdur 2020’de korumaya alınıyor ama istismar yuvası medrese hala çalışıyor! Kaçabilen bir çocuğu korumakla övünen bakan ağzını açıp tarikata, altı yaşında kızını 30 yaşında halefine ‘gelin’ eden şeyhine tek laf edemiyor! Organize tecavüzcüler iki yıldır serbest! Çıkmış hala konuşuyor!”

Kadıgil, Bakan Yanık’a “Tecavüzcüler ne zaman tutuklanacak?” diye de sordu.