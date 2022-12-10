CHP’li vekiller Bakan Yanık’ı istifaya davet etti: Çocuk susmadı, siz sustunuz

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’yle ilgili protesto etti. Milletvekilleri, “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” ve “İstifa” diye slogan attı.

Görsel: ANKA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Bakan Yanık olayla ilgili “Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler” demişti.

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

ANKA’nın aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bütçesine ilişkin konuşurken CHP grubu ellerindeki dövizleri göstererek, Gümüşel’in kızını altı yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesini’ protesto etti. Milletvekilleri bu sırada kürsüde konuşan Bakan Yanık’a sırtlarını döndü, “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” diye slogan attı ve Bakan Yanık’ı istifaya davet etti. Dövizlerde “Çocuk susar, sen susma. Sessiz kalma” mesajları yazılıydı.

CHP’li milletvekillerinin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

Bakan Yanık aranın ardından CHP ve HDP’yi hedef aldı. Bakan Yanık’a CHP ve HDP’li milletvekilleri ise “İstifa” diye slogan attı.