İmamoğlu’ndan Hiranur Vakfı açıklaması: Göz yuman da suçun parçası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili ”Göz yuman, ihmali bulunan kim varsa suçun parçasıdır” dedi.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Olayın duyulmasının ardından İBB, Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısı mühürlemişti.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Bütün konuların üstünde bir mesele. Bir toplumun temelinde sıkıntılar var ve o sahada problemlerin üstüne gidip çözüm oluşturamıyorsa sağlıklı bir toplum inşa etme şansınız çok düşük. Bu ülkede eğitimden uzaklaştırılan, bu tür merkezlerde çocukların eğitim dışında bir ‘eğitimle’ baş başa kaldığı alanlar var. Bu süreçler görmezden geliniyor. Biliyorlar ama ‘mış gibi’ yapıyorlar. Buna göz yuman yöneticiler var. Buna göz yuman, bunla ilgisi süreci ihmal eden kim varsa bu suçun parçasıdır. Toplumun bütünü esastır. Tarifte de zorlanıyorum.

‘Denetime ve yenileşmeye ihtiyaç var’

Dini eğitim veren kurumlara saygımız var. Ben de Kuran kurslarına gittim. Usule uymayan kurumları da biliyorum. Bugün okullardan uzaklaştırılan sadece bu kurumlara emanet edilen on binlerce çocuk var. Bunu ben değil kendileri ve aileler söylüyor. Müthiş bir denetime ve yenileşmeye ihtiyacımız var. Taviz veren suçun ortağıdır. Göz yuman, buna taviz veren yöneticiler kim varsa suçludur.

‘Belli imkanlar sunamadığımız çocuklar oralara gidiyor’

Biz hemen vakfı mühürlemedik. Altı-yedi aydır takipteydi. Yasal süresi bitince de mühürlemeye gidildi. Oradaki tarikatın alanı var diye de üstüne gidilmiş değil. İhbar gelince üstüne gidiyoruz. Şeffaflaşmış bir alanda kanunun müsaade ettiği bir sahada din eğitimi olmalı. Belediyenin yetkisi bir yere kadar. Oraya hali vakti yerinde inanç sahibi hiçbir bir birey, çocuğunu göndermez. Oraya belli imkanlar sunamadığımız çocuklar gidiyor. Müfredatları da denetlenmeli.”

‘Sorgusuz sualsiz anahtar teslim etmişler’

İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra benzer birçok kurumla ilgili davalar açtığını ve bir kısım yapıları ellerinden aldıklarını söyledi: ”Mahkemesi devam eden süreçler var. İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyalar arasında bu mahkemeler var. Kolay bir yapı değil. Düşünsenize KİPTAŞ bir bina yapıp bir tarikata teslim edip 49 yıllığına kiralıyor. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Sorgusuz sualsiz yapılıyor bu. 2 milyon lira kira alınması gereken yapılardan alınan kira 100 bin lira civarında. Anahtar teslim binaları verip başka türlü unsurlarla da destekleniyor bu yapılar. Bu tür yapılar eğitim vermiyor, başka türlü oluşumların temelini atma derdindeler.”