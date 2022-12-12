Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde: Bir tecavüz var ve iki yıldır gıkınız çıkmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Adalet Bakanlığı’na gelen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

*Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik şekilde tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum iktidar bir ses verecek mi diye.

*Aile bakanı açıklama yapıyor… İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır biliyorsunuz da ne yaptınız. Ya yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz; gıkınız çıkmıyor.

*İyi ki gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar da biz bunu duyduk.

*Adalet Bakanlığı’nın önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı’nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor.

*Bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumda. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı… Kim onların görevlerini engelliyor. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyayı kapatıyorlar. Güçlerini kimden alıyorlar.

*Altı yaşındaki bir çocuğun uğradığı istismar hakkında kim suskunluğu koruyor ve ısrarla koruyor. Buraya bu kızımızın sesi olmak için geldik. Adalet istiyor bu kız. Bu bizim evladımız…

*Buradan bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor.

*Bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım. Bizler bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız.

*Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede.

*Artık siyasal iktidarın polisin savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz ne demek… İki yıldır kimin arkasına saklandınız. Devlet baskıların altında görev yapamaz.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekillerimiz; TBMM'den Adalet Bakanlığına Yürüyor https://t.co/ciypVBDSPI — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) December 12, 2022

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı. Olaya ilişkinse hiçbir sanık tutuklanmış değil.