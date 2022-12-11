Kadınlar, Kadıköy’de çocuk istismarını protesto etti: Münferit değil pek çok ‘sıradan’ ailenin temeli

Kadınlar, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ni Kadıköy’de protesto etti: “Cinsel istismar münferit değil, istisna değil, pek çok ‘sıradan’ ailenin temeli.”

Görsel: Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

ANKA’nın aktardığına göre Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun çağrısıyla bu akşam Kadıköy’de, Karaköy İskelesi önünde bir araya gelen kadınlar, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ve yaşanan istismarı protesto etti.

“Erkek, aile, tarikat, cemaat istismar ediyor; devlet istismarcıyı koruyor” diye yazılı pankart tutan kadınlar, “Koruma, aklama, failleri yargıla”, “İstismarı aklama, çocukları koru”, “Çocuk yaşta evlilik istismardır” ve “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” diye sloganlar attı.

Ortak basın açıklamasıysa şöyle:

* Sadece yargısı, hastanesi de değil, suç işleyen bu tarikatlarla, cemaatlerle, dini vakıflarla fotoğraf çektiren AKP’li İsmail Erdem gibi parti il başkanları, kaçak yapılarının reklamlarını açıktan yapan Sancaktepe gibi belediyeler, onlarla çocukların eğitimi için işbirliği projeleri yapan bir Milli Eğitim Bakanlığı, ‘küçüğün rızasından’ bahsedebilen bir Adalet Bakanı, 15 yaş altı evlendirmeye af getirmeye çalışan milletvekilleri ve buna çok da yüksek sesle karşı çıkmayan bir muhalefet var bu ülkede.

* Cinsel istismar münferit değil, istisna değil, pek çok ‘sıradan’ ailenin temeli. Çok küçük yaştan itibaren dini nikâhlı evliliğin suç olmaktan çıkarılması, hatta adeta teşvik edilmesiyle ailelerin istismar üzerine kurulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bugün Meclis’te milletvekiliyim diye oturanlar, o kutsal ailenin altı yaşındaki çocukların istismarıyla, 14-15 yaşında çocukların hamile kalmasıyla oluşmasını dert etmiyor da yetişkinlerin cinsel yönelimleriyle, rızaya dayalı birliktelikleriyle uğraşıyor.

’10 çocuktan dördü istismara uğrayarak büyüyor bu ülkede’

* 10 çocuktan dördü istismara uğrayarak büyüyor bu ülkede. Cinsel suçlarda ‘somut delil’ şartını getiren 4. Yargı Paketi’ni çıkaran milletvekilleri yüzünden bu istismarcılar çoğunlukla cezasız kalıyor. İstismarcılar, abi, baba, komşu, akraba, amca, dayı, il başkanı, korucu, uzman çavuş. Hala oturmuş ‘LGBTİ sapkınlıktır, LGBTİ artıları nasıl yok ederiz’ diye tartışıyorsunuz. Biz varlığımızdan, kimliklerimizden onur duyuyoruz. Ama siz ‘sapkınlık’ lafını ağzınıza almadan önce çocuk istismarcılarını aklamak için geçirdiğiniz yasalara, paketlere, içinde fotoğraf çektirdiğiniz, protokol imzaladığınız vakıflara, ailelerinize, il başkanlarınıza, kolluk kuvvetlerinize bir dönüp bakın.

‘Devlet bütün kurumlarıyla ortak oluyor’

* Bu beraat kararlarının, serbest bırakılan istismarcıların, istismarcıları kollayan mahkemelerin, üst mahkemelerin listesi sayfalarca uzatılabilir. Sonuç, erkekler istismar ediyor, yeri geliyor adına ‘evlilik’ diyor, bu istismara aileler, toplum, dini vakıflar, yargı ve bütün kurumlarıyla devlet ortak oluyor.

* Bugün altı yaşında bir çocuğa yapılana karşı sözde açıklamalar yapan siyasiler, dün bu suçun işlenmesini kolaylaştıran, beraat verilmesini mümkün kılan yasal düzenlemeleri bizim onca uyarımıza rağmen meclisten geçiriyor. Suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Ve istismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil. Açıkça görüyoruz. Devlet, çocukları koruma görevini yerine getirmek bir yana, çocukların güvende olmaması için elinden geleni yapıyor. Ama her çocuğun güvende, eşit, kendi kimliğiyle, özgürce yaşayabileceği bir toplum için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu da size dert olsun..