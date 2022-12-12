H.K.G.’nin istismarı: Mahkeme iki başvuruda da tutuklama kararı vermemiş

Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili dava açıldığı ve mahkemenin iki başvuruda da sanıklar hakkında tutuklama kararı vermediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Altı yaşında dini nikahının kıyıldığı ve sistematik tecavüze uğradığı gerekçesiyle adli makamlara başvuran H.K.G’nin şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada hem baba hem de H.K.G’yle ‘nikahı’ kıyılan Kadir İstekli hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Mayıs 2023’te görülecek. Davada tutuklu kimsenin olmamasıysa dikkat çeken konular arasında.

H.K.G., 30 Kasım 2020’de İstanbul Anadolu başsavcılığına başvurarak yaşadıklarını anlattı ve elindeki ses kayıtlarını adli makamlara verdi. Soruşturma başladıktan sonra savcı, baba ve Kadir İstekli’yi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimine sevk etti.

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre mahkeme talebi reddetti ve iki şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Savcılık bu duruma itiraz etse de hakimin kararı değişmedi. Soruşturma iki yıl sonra, savcı Ercan Ateş’in iddianameyi tamamlamasıyla davaya dönüştü.

‘Tensiple tutuklama beklendi’

İddianameyi yazan savcının, yakın çevresine dosyada neden tutuklu sanığın olmadığını şöyle anlattığı öne sürüldü: “Bu iki yıllık bir dosya ama bana yeni devredilmişti. Soruşturmaya bakan ilk savcı arkadaş, hem baba Y.Z.G hem de K.İ’yi tutuklamaya sevk etmiş ama talep sulh ceza hakimi tarafından reddedilmiş. Ret kararına itiraz etmiş ama o da reddedilmiş. Ben dosyayı görünce iyi bir şekilde iddianame yazmaya öncelik verip dava açtım. Davaya bakacak ağır ceza mahkemesinin iddianameyi kabul ettikten sonra tensip ile tutuklama kararı vereceğini tahmin ediyordum ama bu şekilde takdir etmişler.”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.