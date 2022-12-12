Dokuz gündür sessiz kalan Bozdağ, Kılıçdaroğlu kapıya dayanınca konuştu

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili çıkan haberlerin üzerinden dokuz gün geçmesine rağmen konuşmayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlık kapısına dayanınca konuştu.

Bozdağ, ‘olan biten hakkında’ sessiz kalmadığını iddia etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. (AA)

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Burada Aile Bakanı Derya Yanık’ın “Biz bunu iki yıldır biliyorduk” sözlerine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, iktidarın sessizliğine ve ‘davanın kapatılmasına’ çıkıştı. Kılıçdaroğlu, istismar edilen H.K.G.’nin de yanında olduğunu vurguladı.

Adalet bakanına da seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür. Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak.”

İstismarın ortaya çıktığı 3 Aralık tarihinden bu yana konuşmayan Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na bu kez yanıt verebildi.

Bozdağ Twitter’dan şunları yazdı:

*Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı.Ama belli ki sayın Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

*Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur.

*Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

*Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır.

*Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır. 25, 48, 216.

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.

*Sayın Kılıçdaroğlu,Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.