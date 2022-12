İsmailağa Cemaati, çocuk istismarı haberlerinde ‘art niyet’ gördü

İsmailağa Cemaati’nden altı yaşındaki bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ne ilişkin gelen açıklamada, “Bazı art niyetli çevreler, bu iddiayı özelde camiamıza, genelde de İslam’a ve Müslümanlara mal etmeye çalışmaktadırlar” dendi.

Görsel: Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Kamuoyundan yoğun tepkiler yükselirken, İsmailağa Cemaati’nden konuya ilişkin açıklama geldi. Cemaatin avukatı Esat Gökdemir tarafından okunan ve sosyal medyada paylaşılan açıklamada, “Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki altı yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur” dendi.

‘Bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimselerin yanlışıyla o cemiyetin tamamını suçlamanın mümkün olmadığını’ savunan Gökdemir, devamında şunları söyledi:

“Birtakım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. İsmailağa’ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, ‘Resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz’ düsturuna muhalefetiyse bizlerle asla ilişkilendirilemez. Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce hiçbir şekilde böyle bir iddiaya konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen, cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır.

Bununla birlikte, iddiaların ispatlanması durumunda, tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bazı art niyetli çevreler, bu iddiayı özelde camiamıza, genelde de İslam’a ve Müslümanlara mal etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları, hakaret ve iftiraları için fırsat görerek halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir. Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlak ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz. Rabbimizden niyazımız, bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır.”