H.K.G.’nin avukatından üç zanlı hakkında tutuklama talebi: En az 27’şer yıl istendi

H.K.G’nin babası Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ve ‘evlendirildiği’ Kadir İstekli’nin tutuklanması talep edildi.

Yusuf Ziya Gümüşel. Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Hürriyet’in haberine göre H.K.G.’nin avukatı, istismarıyla ilgili Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.

H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

İddianame

İddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.’nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, tarikat lideri Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Haklarında en az 27’şer yıl hapis istendi.