Nurculardan H.K.G. eylemi yapan SOL Parti’ye tehdit

Ankara Keçiören’deki Hira Nur Derneği üyelerinin, bina önünde eylem yapan SOL Partilileri arayarak tehdit ettiği belirtildi. SOL Parti’den yapılan açıklamada, parti yöneticilerinin gece yarısı derneğe bağlı olduğunu söyleyen kişiler tarafından arandığı ve şikâyetçi olunacağının söylendiği kaydedildi.

Fotoğraf: Birgün

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

*Tacizden, istismardan rahatsızlık duymayan Hira-Nur Ankara Keçiören’de dernek binaları önündeki açıklamamızdan rahatsız olmuş. Gecenin bir yarısı Parti yöneticilerimizi arayarak şikayetçi olacaklarını söyleyen ve bu aramalarına devam eden Hira Nur’cular ve din bezirganı yobazlar bilsin ki bir adım geri atmayacağız, karanlığınızın üzerine üzerine yürümeye devam edeceğiz.

*Kendilerini Hiranur Vakfı’ndan ayrı bir dernek olarak savunmaya çalışanların madalyonun iki yüzü olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce aynı karanlık zihniyetin parçaları olan tüm bu vakıf-dernek altında örgütlendirilmiş tarikatlara karşı günlerdir sokaklarda sürdürdüğümüz mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Ülkenin çeşitli yerlerindeyse eylemler yapıldı. Siyasette gündemi istismar açıklamaları etkili oluyor.