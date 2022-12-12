Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘istismar’ tepkisi: Yakalandın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Yakalandın, hem de fena yakalandın…”

Görsel: Diken/AA-Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamasında konuyla ilgili şunları demişti: “Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır.”

Erdoğan ayrıca konuyu Kılıçdaroğlu’na getirmiş ‘Diyarbakır Anneleri’ne destek vermemekle’ suçlamıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca istismar haberine gelen tepkilerde ‘art niyet’ görmüş, tarikat ve cemaatleri savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklamasından kısa bir süre sonra Twitter’dan şunları yazdı: “Erdoğan ‘Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi’ mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! Altı yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…”