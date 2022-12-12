Erdoğan tarikatta çocuk istismarında konuyu Kılıçdaroğlu’na getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’nde konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz.

‘2023’te herkes hesabını yüzde 20’li enflasyona göre yapsın’

* Ekonomideki pek çok unsur gibi enflasyon ve hayat pahalılığının da iç ve dış sebepleri var. Dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçerdeyse kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetteki artışta izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Sevindirici olansa tüm bu tablo içinde Türkiye’nin büyümeye dayanan ekonomi programını uygulamayı sürdürmesidir.

* Fahiş fiyata maruz kaldığımız bir gerçek. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40’a ineceği ortada. Enflasyon düşerken etiketlerin başka hesaplara göre belirlenmesi doğru değildir.

* 2023’te herkes hesabını yüzde 20’li enflasyona göre yapsın.

Tarikatta çocuk istismarı

* Arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. (Diken notu: İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.)

* Mağdur bakanlığımıza başvurduktan sonra kurumlarımuz bu durumu sahiplenmiştir. Konu yargıya intikal etmiştir. (Diken notu: Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılmıştı. Henüz kimse tutuklanmadı.)

* Başsavcılığımız olayı tüm boyutları ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiştir. (Diken notu: Duruşma Mayıs 2023’te.)

Kılıçdaroğlu’na: Kendine çeki düzen ver

* Geçmişteki ihmal ve eksiklikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır.

* Türkiye’de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim hükümetimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok, söyleyeceklerim var şimdi. Kendini ona göre ayarla, kendine ona göre çeki düzen ver.

* Bir riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı da ifade etmek istiyorum. Milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla itibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.

* Diyanet İşleri başkanlığımızın yanlışlığını belirttiği, kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir. Esasen biz niyet okumasını doğru bulmayan bir anlayışa sahibiz.

* Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı genellemeler bizi mecburen niyetleri sorgulamaya itmektedir.

Diyarbakır Anneleri ve sosyal medyayla kıyasladı

* Şayet, niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz ama biz bu çevrelerden PKK’nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz.

* Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri’ni kaç kere ziyaret ettin? Kızları, 12-13 yaşındaki yavruları ellerinden kaçırılan bu gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin?

* Mesela bir siyasi partinin teşkilat ve belediyelerinde yaşanan cinsel istismar iddiasının üzerine de aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz. Hadi gidin bakalım.

* 12-13 yaşındaki çocuklarımızın, teşhir vitrinine dönüşen sosyal medya mecralarına karşı yürüttüğümüz mücadeleye de destek bekliyoruz.

* (CHP’li vekillerin TBMM’de Aile Bakanı Derya Yanık’a sırtlarını dönerek istifaya çağırmasına) Sırtlarınızı dönerek benim bakanıma ders veremezsiniz. Siz sırtınızı dönmekle başka şeyler yaptığınızın da farkında değilsiniz.

Petrol müjdesi

* Gabar Dağı’nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022’de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.

Sosyal destek vaadi

* (Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.

* Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.

* Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.

* Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60’ı kadar destek vereceğiz.

Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarları yükseltildi

* Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarları lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildi.