Tarikatları eleştiren CHP’li Kaya’ya ölüm tehdidi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’ndaki tarikat eleştirisi nedeniyle sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Olaya ilişkin kamuoyundan yoğun tepkiler gelmeye devam ederken, CHP’li Kaya da Meclis’teki konuşmasında tarikatların hükümet tarafından desteklendiğine dikkat çekmişti.

ANKA’nın haberine göre Kaya, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dünkü konuşması nedeniyle ölümle tehdit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Gerçekleri gündeme getirdiğim için tehdit aldım. Ama üzülerek belirteyim; tehdit eden, adını da soyadını da saklamış. Sadece hedef göstermekle yetinmiş. Baran Haber Görüş diye ve Baran Haber Dergi diye de Twitter’da bir adresi var. Bu Twitter hesabı ve haber linkinde yer alan tehdit içerikli paylaşımı şöyle: ‘CHP’li Yıldırım Kaya, çapına ve çatısı altında bulunduğu; taciz, tecavüzlerle gündeme gelen küfür ocağı CHP’ye bakmadan yüzemeyeceği sulara dalıyor. Böyle konuşabilmenizin sebebi, Müslümanların bugüne kadar sizden hesap sormamış olması. Ama o hesabın vakti geldi. Biraz daha sabredin’ diye tehdit kokan, ölümle tehdit eden bir tweet atmış. Keşke adını, soyadını da yazabilme cesaretini gösterseydi. Sizin tehditlerinize pabuç bırakmayacağız. Doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, sizin zalim ellerinize asla bırakmayacağız. Beni tehdit eden gafiller hakkında suç duyurusunda bulundum.

O gün söyledim, yine tekrar ediyorum. AKP, 20 yılda yurt sorununu çözemedi, çözmedi. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına itti. Eleman devşirmelerini sağladı. Bugün çocuklarımız ve gençlerimiz, cemaat ve tarikatların kurduğu vakıf ve derneklerin açtığı yurtlara mecbur bırakılmıştır. Bu söylediğimin neresi yalan? Neresi iftira? Bu söylediğimin neresine itiraz ediyorsunuz? Neresi yalan?”