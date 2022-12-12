Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarikatları eleştiren CHP’li Kaya’ya ölüm tehdidi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’ndaki tarikat eleştirisi nedeniyle sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.


Olaya ilişkin kamuoyundan yoğun tepkiler gelmeye devam ederken, CHP’li Kaya da Meclis’teki konuşmasında tarikatların hükümet tarafından desteklendiğine dikkat çekmişti.

ANKA’nın haberine göre Kaya, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dünkü konuşması nedeniyle ölümle tehdit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Gerçekleri gündeme getirdiğim için tehdit aldım. Ama üzülerek belirteyim; tehdit eden, adını da soyadını da saklamış. Sadece hedef göstermekle yetinmiş. Baran Haber Görüş diye ve Baran Haber Dergi diye de Twitter’da bir adresi var. Bu Twitter hesabı ve haber linkinde yer alan tehdit içerikli paylaşımı şöyle: ‘CHP’li Yıldırım Kaya, çapına ve çatısı altında bulunduğu; taciz, tecavüzlerle gündeme gelen küfür ocağı CHP’ye bakmadan yüzemeyeceği sulara dalıyor. Böyle konuşabilmenizin sebebi, Müslümanların bugüne kadar sizden hesap sormamış olması. Ama o hesabın vakti geldi. Biraz daha sabredin’ diye tehdit kokan, ölümle tehdit eden bir tweet atmış. Keşke adını, soyadını da yazabilme cesaretini gösterseydi. Sizin tehditlerinize pabuç bırakmayacağız. Doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, sizin zalim ellerinize asla bırakmayacağız. Beni tehdit eden gafiller hakkında suç duyurusunda bulundum.

O gün söyledim, yine tekrar ediyorum. AKP, 20 yılda yurt sorununu çözemedi, çözmedi. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına itti. Eleman devşirmelerini sağladı. Bugün çocuklarımız ve gençlerimiz, cemaat ve tarikatların kurduğu vakıf ve derneklerin açtığı yurtlara mecbur bırakılmıştır. Bu söylediğimin neresi yalan? Neresi iftira? Bu söylediğimin neresine itiraz ediyorsunuz? Neresi yalan?”

CHP’li Kaya: Eğitimden kestiğiniz parayı istismarcı tarikatlara peşkeş çektiniz

Demirtaş’tan ‘istismar’ açıklaması: Çözüm özgürlükçü laiklikte, bilimsel eğitimde

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘istismar’ tepkisi: Yakalandın

Erdoğan tarikatta çocuk istismarında konuyu Kılıçdaroğlu’na getirdi

İsmailağa Cemaati, çocuk istismarı haberlerinde ‘art niyet’ gördü

H.K.G.’nin istismarı: Mahkeme iki başvuruda da tutuklama kararı vermemiş

Dokuz gündür sessiz kalan Bozdağ, Kılıçdaroğlu kapıya dayanınca konuştu

İmamoğlu’ndan Hiranur Vakfı açıklaması: Göz yuman da suçun parçası

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde: Bir tecavüz var ve iki yıldır gıkınız çıkmıyor

Kadınlar, Kadıköy’de çocuk istismarını protesto etti: Münferit değil pek çok ‘sıradan’ ailenin temeli

MEB, okul müdürünün ‘çocuk istismarı’ paylaşımlarına soruşturma başlattı

Kadıgil okudu: İstismar edilen çocuğun sözleri Meclis tutanaklarında

Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismarı gölgeleme’ çıkışı: Rezil bir tertip var

CHP’li vekiller Bakan Yanık’ı istifaya davet etti: Çocuk susmadı, siz sustunuz

Emine Erdoğan’a göre sessiz kalanlar da hesap vermeli: Çocuk istismarı sapkınlıktır

HDP’li Başaran: Hiranur Vakfı’nda yaşananlar, iktidarın bahşettiği güçle ilgili

Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismar’ çıkışı: Neyi bekliyorsun saray hükümeti?

Akşener’den tarikattaki çocuk istismarına tepki: Takibini yapmazsam şerefsizim

Tarikat ve cemaat bağlantılı yerlerde çocuk istismarı: Son 16 yılda en az 15 vaka

Altı yaşındaki çocuğun istismar davasında takipsizlik kararı veren savcıya inceleme

CHP’li Başarır, Soylu’nun Hiranur Vakfı’ndaki fotoğrafını paylaştı: Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi

Cağaloğlu Anadolu müdürü istismar haberlerini hedef aldı, ayet paylaştı

Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı

Aile Bakanı Derya Yanık’tan ‘istismar’ açıklaması: Bunlar son derece insani

Karamollaoğlu’ndan tarikatta çocuk istismarına: Önyargıyla hareket edilmemeli

Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı tarikatta çocuk istismarında konuyu ‘Kabataş yalanı’na getirdi

Tarikatta çocuk istismarı: 165 gün sonrasına duruşma verdiler

Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı savunan paylaşımları beğendi

Demirtaş’tan tarikatta çocuk istismarına: Öfkeden yerimde duramıyorum

Hiranur Vakfı’nın kaçak yapısı mühürlendi

Diyanet’ten ‘mecburi’ açıklama: Rüşt yaşına gelmeden evlendirme söz konusu olamaz

Sera Kadıgil: Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu kültür bakanı açıklama yapsın

HDP’li Başaran, istismar verilerinin neden beş yıldır paylaşılmadığını sordu

Gazeteci Soykan, H.K.G.’nin kardeşlerine tutanakla yanıt verdi

H.K.G.’nin kardeşleri konuştu: İstismar yok, fotoğraflar etkinlik için

Her konuda konuşan Ali Erbaş istismara sessiz kalınca tepki yağdı

HDP’li Beştaş: Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun

AKP’den tarikatta ‘çocuk evliliği’ istismarı açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan tarikatta çocuk istismarına: Hak ettiğinizi bulacaksınız!

Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Akşener’den tarikatta çocuk istismarına: Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz

TİP’liler Hiranur Vakfı önünden seslendi: Ant olsun ki tarikatları söküp atacağız!

Böke’den tarikatta çocuk istismarına: Yargı sürecini başlatmayanlar suça ortak

Aile Bakanlığı: Altı yaşında ‘evlendirilip’ istismar edilen çocuğun davasına müdahil olduk

İmamoğlu’ndan altı yaşındaki kızın ‘evlendirilmesine’ tepki: Görmezlikten gelen herkes suça ortaktır

Erkan Baş: Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz

Kadıgil, altı yaşındaki çocuğun ‘evlilik’ yoluyla istismarını altı bakanlığa sordu

Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı

Altı yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti: Vakıfta Gümüşel temizliği

Kadıgil: Hiçbir sapık sözde dinini bahane edip çocuklara tecavüz edemesin diye varız!

Babası altı yaşında imam nikahıyla evlendirdi: Her gün tecavüze uğradı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘istismar’ tepkisi: Yakalandın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Yakalandın, hem de fena yakalandın…”