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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Kaya: Eğitimden kestiğiniz parayı istismarcı tarikatlara peşkeş çektiniz

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda, iktidarı “20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz” diye eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Merkezi Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.


CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim bütçesine dair söz alarak, çözülemeyen sorunlara dikkat çekti.

Kaya, şunları dedi: “20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz. Çocuklarımızı okullarda açlıktan bayılan noktaya getirdiniz. Aç çocukların eli yakanızda olacak sayın bakan.

MEB ihtiyaç fazlası diye 62 milyar lirayı saraya devretmiş. Sözün özü eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz.”

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