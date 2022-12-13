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Yaramazlara biraz batar!

H.K.G.’nin istismarına ilişkin dava 30 Ocak 2023’e çekildi

H.K.G.’nin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirmesi’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğramasına ilişkin dava 30 Ocak 2023’e çekildi.

İstismar davası öne çekildi. (Arşiv)
İstismar davası öne çekildi. (Arşiv)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.


H.K.G.’nin avukatı, istismarıyla ilgili Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etmişti.

NTV’ye konuşan AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş’sa, istismarla ilgil, “Büyük bir ahlaksızlık. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir” demişti.

Bugün alınan kararla 22 Mayıs’ta görülmesi beklenen dava 30 Ocak 2023’e çekildi.

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