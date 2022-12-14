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Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ne ilişkin davada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kadir İstekli gözaltına alındı.

Yusuf Ziya Gümüşel (AA)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla tarikatın müridi Kadir İstakli’yle ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı.

H.K.G.’nin avukatı dün baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talep etmişti.

30 Ocak 2023’te görülecek dava öncesi tutuksuz sanıklar, Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında ‘tutuklanmaları talebiyle’ yakalama kararı çıkarıldı.

Anne Gümüşel hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmedildi.

AA’nın haberine göre bu kararın ardından polis ekipleri, sanıklardan Kadir İstekli’yi Pendik’te gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen İstekli, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada tutuksuz sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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