‘İstismar’ suskunluğu tepki çeken Bozdağ: Adalet bakanı her konuda konuşmaz

H.K.G.’nin altı yaşından itibaren ‘evlendirme’ yoluyla sistematik cinsel istismara uğraması, iki yıl önce yargıya intikal etmesine rağmen hiç konuya girmemesi üzerinden eleştirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ben adalet bakanıyım. Adalet bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. (AA)

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili çıkan haberlerin üzerinden dokuz gün geçmesine rağmen konuşmayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlık kapısına dayanınca konuşmuştu.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun bakanlık önünden ayrılmasının ardından Twitter’dan, “Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur” diyerek tweet serisi başlatmıştı.

Benim her sözüm yargıyı etkiler

Bugün de Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bozdağ, bir bakanın ‘her konuda konuşamayacağını’ savunarak şunları söyledi:

*Sayın Kılıçdaroğlu’na davetim geçerli. Şimdi de davet ediyorum. Buyursun gelsin çayımı içsin. Bu mesele dahil adaletle ilgili her konuda konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu isterse bugün gelebilir, isterse yarın gelebilir. Adaletle ilgili ne istiyorsa görüşmeye hazırım. Yaptıklarımızı anlatırım. Önerileri varsa kendisini dinlerim. Ne zaman istiyorsa görüşmeye hazırım.

*Çocuğun istismarı bir insanlık suçudur. Çocuğun istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektedir.

*Ben adalet bakanıyım. Adalet bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler.

*Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın, hukuk işlesin, sonuçta adalet de hak da ortaya çıkacaktır.