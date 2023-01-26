İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek

Yarın Bursa’ya gidecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulunacak.

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet, aydınlanmasını talep ederek cinayeti gündemde tutarken AKP ve MHP sessizliğini koruyor. Soruşturma MHP’li isimlere de uzanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre İBB Başkanı İmamoğlu yarın Bursa’da Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulunacak.

İmamoğlu bunun öncesinde de İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuvarı’nın açılışını yapacak, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak.