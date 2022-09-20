Bakan, ‘dava açsınlar’ demişti: Ferhat Göçer’den konser yasaklarına ilişkin hukuki adım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iptal edilen konser ve festivaller için ‘hukuki yollara başvursunlar’ demişti. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konser yasaklarına ilişkin dava açacaklarını duyurdu.

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Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Son olarak Aleyna Tilki’nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin önceki gün İstanbul’da yapılan LGBTİ+ karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle MHP’li Osmancık Belediyesi tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldığı programlarda festival ve konser yasaklarına ilişkin sorular karşısında ‘hukuk yolunu’ göstererek, ‘Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir’ demişti.

‘Tazmin edici davalar açacağız’

Cumhuriyet’e konuşan MSG Yönetim Kurulu Başkanı, müzisyen Ferhat Göçer dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı: “Bütün bu festivallerde eserler kullanılıyor, bunlar bizim üyelerimizin eserleri ve biz bunlardan telif alıyoruz. Dolayısıyla bu iptallerin tamamı mali, maddi olarak bizim bütün üyelerimizin telif alamamasına sebep oluyor ve maddi olarak bizi etkiliyor. Biz bunlara ilişkin olarak tamamen bunu iptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız. Eser sahibinin, yorumcunun, organizatörün, o organizasyonun, festivalin bütün emekçilerin hepsinin ciddi maddi ve hak kayıpları var burada, bunların yani eser sahiplerinin haklarının takipçisi olacağız. İptal ediliyor ise ilgili makamın bu zararı karşılaması lazım. Biz bu iptallerin tazminat davalarının takipçisi olacağız.”