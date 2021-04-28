Akşam Postası / 28 Nisan 2021

Vaka sayısı en çok artan ve azalan kentler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan kentleri açıkladı.
BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor
Araştırma: Uçağa arkadan biniş Covid-19 riskini azaltmıyor, artırıyor
İddia: Özel sektör, parayla aşı yapmak için nabız yokluyor
Profesör, ‘5 bin’ hedefini inandırıcı bulmadı
Britanya’dan turist bekleyen Türkiye ‘trafik ışığı’na takılabilir
İstanbul’da bazı hatlar kapatıldı; son metro 9’da
İstanbul çıkışında ‘tam kapanma’ yoğunluğu
Soru-yanıtla ‘tam kapanma’
İşçiye ‘tam kapanma’ yok
Metropoll: AKP ve MHP seçmeninin Erdoğan’a onayı azaldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı, salgın döneminde hem toplum hem de AKP-MHP seçmeni nezdinde düştü.
Birden fazla maaşa AKP seçmeni de karşı
Akşener, Erdoğan’ı ‘pek bir şeker, pek bir minnoş’ buldu
RTÜK’ten KRT TV’ye Engin Altay cezası
Eksideki MB rezervleri daha da geriledi
Tartışmaların odağındaki Merkez Bankası, Mart 2021 dönemine ilişkin ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ verilerini yayımladı. Resmi rezerv varlıkları martta şubata göre 9 milyar dolar daha az.
Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı!
Ekonomik yavaşlama işareti: Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 18,5 azaldı
Ether ‘dijital tahvil’ haberiyle yükseliyor
Teknoloji devinden bitcoin’e güç katacak yatırım kararı
Bitcoin kritik virajda, altcoinler yukarı yönlü
Samsun’da bir kadın kocası tarafından öldürüldü: Uzaklaştırma kararı varmış
Bülent C. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin daha sonra barışarak yeniden beraber yaşamaya başladığı, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce bu kez iki aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
Altı yıl sonra: çArşı davasında beraat bozuldu
Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın önde gelen isimlerinden Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç dahil 35 kişiye ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasından verilen beraat kararı altı yıl sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle bozuldu.
İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye pasaportuyla mizah videosu çeken çifte önce kelepçe, sonra yurt dışı yasağı
Sosyal medya platformu TikTok’ta Türkiye pasaportunu ‘aşağıladığı’ öne sürülen çift kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı konulup salıverildi.
Büyük kıtlıktan 50 yıl sonra Çin’de ilk kez nüfus düştü
Financial Times gazetesi, Çin’in 50 yıl sonra ilk kez nüfusta düşüş bildirmeye hazırladığını yazdı. Hindistan’ın yakın zamanda Çin’i geride bırakması bekleniyor.
‘Bakteri ağı’ kullanarak mikroplastik yakalamanın yolu bulundu
Bilim insanları bakteri kullanarak çevrenin görünmez kirleticileri mikroplastikleri sudan temizlemenin yolunu buldu.
‘Felaket kız’ fotoğrafını servete dönüştürdü
‘Yanan’ bir evin önünde yüzünde müstehzi bir gülümsemeyle verdiği poz meme olan küçük kız yıllar sonra fotoğrafın orijinalini NFT formatında 473 bin dolara (3 milyon 900 bin lira) sattı.
Bana üniversiteni söyle sana ne tür müzik sevdiğini söyleyeyim
Everynoise isimli internet sitesi üniversite öğrencilerinin Spotify’da dinledikleri müziklerden okulları ayrıştıran ve birleştiren şarkıların listesini çıkarıyor.
Mezuniyet balosunda elbise giyen gence hakaret eden CEO kovuldu
ABD’de bir sağlık hizmetleri şirketinin CEO’su mezuniyet balosuna elbise giyen gence hakaret ettiği için kovuldu.
Oğullarından izin çıktı: Prenses Diana’nın gelinliği sergide
Prenses Diana’nın gelinliği, onun yaşadığı yerde, Britanya’nın başkenti Londra’daki Kensington Sarayı’nda, 3 Haziran’da açılacak bir serginin parçası olacak.
Emekli narkotik köpeğinin ‘kokain refleksi’ izlemeye doyulmuyor
Emekli narkotik köpeğinin kokain kelimesini duyduğunda verdiği tepki içindeki ‘görev aşkı’nın aynen sürdüğünü gösterdi.
Bigudilerin içine 35 ispinoz yerleştiren kaçakçı havalimanında yakalandı
ABD’nin New York kentindeki JFK Havalimanı’nda, 35 ispinozu ülkeye sokmaya çalışan bir kaçakçı yakalandı.