Akşam Postası / 28 Nisan 2021

Vaka sayısı en çok artan ve azalan kentler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan kentleri açıkladı.

Metropoll: AKP ve MHP seçmeninin Erdoğan’a onayı azaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı, salgın döneminde hem toplum hem de AKP-MHP seçmeni nezdinde düştü.

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Eksideki MB rezervleri daha da geriledi

Tartışmaların odağındaki Merkez Bankası, Mart 2021 dönemine ilişkin ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ verilerini yayımladı. Resmi rezerv varlıkları martta şubata göre 9 milyar dolar daha az.

Samsun’da bir kadın kocası tarafından öldürüldü: Uzaklaştırma kararı varmış

Bülent C. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin daha sonra barışarak yeniden beraber yaşamaya başladığı, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce bu kez iki aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Altı yıl sonra: çArşı davasında beraat bozuldu

Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın önde gelen isimlerinden Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç dahil 35 kişiye ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasından verilen beraat kararı altı yıl sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle bozuldu.

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İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye pasaportuyla mizah videosu çeken çifte önce kelepçe, sonra yurt dışı yasağı

Sosyal medya platformu TikTok’ta Türkiye pasaportunu ‘aşağıladığı’ öne sürülen çift kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı konulup salıverildi.

Büyük kıtlıktan 50 yıl sonra Çin’de ilk kez nüfus düştü

Financial Times gazetesi, Çin’in 50 yıl sonra ilk kez nüfusta düşüş bildirmeye hazırladığını yazdı. Hindistan’ın yakın zamanda Çin’i geride bırakması bekleniyor.

‘Bakteri ağı’ kullanarak mikroplastik yakalamanın yolu bulundu

Bilim insanları bakteri kullanarak çevrenin görünmez kirleticileri mikroplastikleri sudan temizlemenin yolunu buldu.

‘Felaket kız’ fotoğrafını servete dönüştürdü

‘Yanan’ bir evin önünde yüzünde müstehzi bir gülümsemeyle verdiği poz meme olan küçük kız yıllar sonra fotoğrafın orijinalini NFT formatında 473 bin dolara (3 milyon 900 bin lira) sattı.

Bana üniversiteni söyle sana ne tür müzik sevdiğini söyleyeyim

Everynoise isimli internet sitesi üniversite öğrencilerinin Spotify’da dinledikleri müziklerden okulları ayrıştıran ve birleştiren şarkıların listesini çıkarıyor.

Mezuniyet balosunda elbise giyen gence hakaret eden CEO kovuldu

ABD’de bir sağlık hizmetleri şirketinin CEO’su mezuniyet balosuna elbise giyen gence hakaret ettiği için kovuldu.

Oğullarından izin çıktı: Prenses Diana’nın gelinliği sergide

Prenses Diana’nın gelinliği, onun yaşadığı yerde, Britanya’nın başkenti Londra’daki Kensington Sarayı’nda, 3 Haziran’da açılacak bir serginin parçası olacak.

Emekli narkotik köpeğinin ‘kokain refleksi’ izlemeye doyulmuyor

Emekli narkotik köpeğinin kokain kelimesini duyduğunda verdiği tepki içindeki ‘görev aşkı’nın aynen sürdüğünü gösterdi.

Bigudilerin içine 35 ispinoz yerleştiren kaçakçı havalimanında yakalandı

ABD’nin New York kentindeki JFK Havalimanı’nda, 35 ispinozu ülkeye sokmaya çalışan bir kaçakçı yakalandı.