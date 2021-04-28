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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da müzik festivali gibi ‘içki yasağı’ protestosu: İçerim ben bu akşam

Herhangi bir genelge çıkarılmaksızın ‘tam kapanma’nın sonuna kadar içki satışının yasaklanması müzisyenleri de harekete geçirdi. Twitter’da şarkı sözlerinden alıntılarla yasak protesto edildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Bu sürede tekellerde ya da marketlerde içki satışının yapılmayacağı da duyuruldu.

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Yasak Twitter’ı da köpürtmüştü.

Duman, Mor ve Ötesi, Moğollar, Hayko Cepkin, Sabahat Akkiraz gibi müzik grupları ve müzisyenler zincir oluşturarak yasağı protesto etti.

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