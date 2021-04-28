Twitter’da müzik festivali gibi ‘içki yasağı’ protestosu: İçerim ben bu akşam

Herhangi bir genelge çıkarılmaksızın ‘tam kapanma’nın sonuna kadar içki satışının yasaklanması müzisyenleri de harekete geçirdi. Twitter’da şarkı sözlerinden alıntılarla yasak protesto edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Bu sürede tekellerde ya da marketlerde içki satışının yapılmayacağı da duyuruldu.
Yasak Twitter’ı da köpürtmüştü.
Duman, Mor ve Ötesi, Moğollar, Hayko Cepkin, Sabahat Akkiraz gibi müzik grupları ve müzisyenler zincir oluşturarak yasağı protesto etti.