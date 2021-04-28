Twitter’da müzik festivali gibi ‘içki yasağı’ protestosu: İçerim ben bu akşam

Herhangi bir genelge çıkarılmaksızın ‘tam kapanma’nın sonuna kadar içki satışının yasaklanması müzisyenleri de harekete geçirdi. Twitter’da şarkı sözlerinden alıntılarla yasak protesto edildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Bu sürede tekellerde ya da marketlerde içki satışının yapılmayacağı da duyuruldu.

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Yasak Twitter’ı da köpürtmüştü.

Duman, Mor ve Ötesi, Moğollar, Hayko Cepkin, Sabahat Akkiraz gibi müzik grupları ve müzisyenler zincir oluşturarak yasağı protesto etti.

içerim ben bu akşam? — Duman (@OfficialDuman) April 27, 2021

bak bu son perde,

oyun yok bundan sonra

ışık yok

hiçbir şey yok… https://t.co/dfrIp44Oxo — mor ve ötesi (@mvoofficial) April 27, 2021

Bu evrende bir tozsun

Tarih seni unutsun

Haydi gel içelim https://t.co/uhlQ97CaJX — Yüksek Sadakat (@Yuksek_Sadakat) April 27, 2021

Yeşili inekler yedi

Denizi de timsahlar

Hazineyi yamyamlar

Memleketin içine ediverdiler gari

Gari de gari gari https://t.co/7zzpqsSOZQ — Moğollar (@MogollarOnline) April 28, 2021

Kaaaaan emdiler

Kööör ettileeer

Göz diktileeeer gööör

Kul ettiiileeer

Çok gördüleeer

Boook ettileeer

Kaaaaaç 🤘 https://t.co/f7MweXeJv5 — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) April 28, 2021

Hudey hudey pir aşkına

Biz içeriz pir aşkına

Adaletsiz padişahın

Canavar girsin köşküne https://t.co/VzPdLmzIBG — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) April 28, 2021

Bize soran olmayacak

Kim kırdıysa o toplasın

Elinde ne kalacak

Bundan sonra Bombiçka https://t.co/FbQfpf28Ew — Kolektif İstanbul (@kolektif) April 28, 2021

Aman da Fatmam

Canım gülüm Fatmam

Ben rakıya su katman

Sen katar isen ben içmem

Ben Fatmam'dan vazgeçmem https://t.co/ZnIOAoZNYC — Muammer Ketencoğlu (@Ketencoglu) April 28, 2021

Don kafa don

Öyle feci don ki https://t.co/my0RUgtBwo — Peyk (@peyk_band) April 28, 2021

Derenin kenarına

Oturdum büyük taşa

Rakı karışmak ister

Gözümden akan yaşa https://t.co/J1DQeNydFa — Marsis (@marsisonline) April 28, 2021