En kötü siyasetçi ve siyasi parti, günlük hayatın içindeki her olayda her kararda her uygulamada her yasal düzenlemede bir yandan da kendi bağnaz fikirlerinin toplum içinde mevzi kazanması ve kendi gibi olmayanları, muhalefeti baskılama ve taciz etme amacıyla kullananlardır. https://t.co/ugfWP8DVuV