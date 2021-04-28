Britanya’dan turist bekleyen Türkiye ‘trafik ışığı’na takılabilir

Britanya’da Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin aplikasyonu Covid-19 pasaportu vazifesi görecek. Britanyalılar karantina uygulaması olmaksızın tatil için hangi ülkelere seyahat edebileceğini bu uygulamadan öğrenecek.

Fotoğraf: Reuters

Rezervleri ekside bulunan Türkiye, ekonomide olumsuz yönde büyük etki yapan pandemi döneminde döviz gelirini artırmak için gözünü 2021 turizm sezonuna dikti. Sezon başlayana kadar vaka sayılarını kontrol altına almak isteyen hükümet de en az 17 Mayıs’a kadar devam edecek şimdiye kadarki en uzun süreli kapanmaya karar verdi. Turizm sektöründe çalışanların aşılarının mayıs sonuna kadar tamamlanması için de harekete geçildi.

Reklam

Britanya da Türkiye’nin turist beklediği esas ülkelerden biri. Öyle ki bu ülkeden gelecek turistlere test zorunluluğu bile kaldırılmıştı.

‘Trafik ışığı’

SKY News’taki habere göre hükümet farklı destinasyonları kümelemek için ‘trafik ışığı’ sistemini devreye alacak.

Sisteme ilişkin detaylar birkaç hafta içinde duyurulacak. Başbakan Boris Johson’ın kısıtlamaların kaldırılması için belirlediği yol haritasına göre 17 Mayıs’tan önce uluslararası seyahate izin verilmesi öngörülmüyor.

Reklam

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Grant Shapps, Britanyalıların bazı ülkelere dönüşte karantina uygulamasına takılmadan seyahat edebileceğini belirtti. Bu da o ülkeyi Britanyalı tatilcilerin gözünde daha avantajlı kılacak.

Shapps, Britanyalıların ülkeden ayrılmadan önce ve ülkeye döndüklerinde Covid testinden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Aşı durumu dahil bütün bilgiler Ulusal Sağlık Servisi’nin aplikasyonunda yer alacak. Shapps, sistemin uluslararası düzeyde de kabul görmesi için temaslar yürüttüklerini belirtti.

Hükümetin ülkelerin rengini belirlemek için biogüvenlik biriminden gelecek verileri beklediği kaydedildi.

Shapps, enfeksiyon düzeyi, aşılama oranı, varyantların durumu, ülkelerin Covid-19 verilerini paylaşmaktaki tutarlılığının renk tespitinde önemli olacağının altını çizdi.

Türkiye dahil Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri Britanyalı tatilcileri kapmak için yarışıyor.