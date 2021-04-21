Britanya ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Britanya ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşların açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Ekşi Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz.”

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20 Aralık 2020’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Britanya’da ortaya çıkan yeni ‘corona’ mutasyonu sebebiyle Türkiye’nin Britanya, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan gelen uçuşları durdurduğunu aktarmıştı.

ABD: Türkiye’ye seyahat etmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde, Türkiye’ye seyahat tavsiyesi başlığı altında ise şunlar yazıyor: “Covid-19 nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye seyahat ederken tedbirli olunması gereği arttı. Bazı alanlarda risk artmıştır. Seyahat Danışmanlığı’nın tamamını okuyun.”

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle Türkiye için Seviye 4 Seyahat Sağlığı Bildirimi yayımladı. Bu, ülkede ‘çok yüksek düzeyde’ Covid-19 olduğunu ifade ediyor.

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İsviçre, Almanya ve Rusya’dan tedbirler

İsviçre, iki gün önce Türkiye’yi ilk kez Covid-19 bakımından ‘riskli ülkeler’ listesine almıştı.

Günlük vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle Almanya, Türkiye’yi 9 Nisan’da ‘enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler’ listesine alınmıştı.

Rusya da normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı.