Rus politikacıya göre Türkiye tatilinden vazgeçmek vatanseverlik gereği

Rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyinin başkan yardımcısı Konstantin Kosaçov, Türkiye tatilinden vazgeçilmesini ‘bir vatanseverlik sınavı’ olarak niteledi.

Fotoğraf: DHA

Rusya, Türkiye ile arasındaki normal ve charter uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı. 500 bin Rus uçuş sınırlaması getirilen dönem için Türkiye’ye seyahat planlıyordu.

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Karar, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Ankara’nın Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımadığını söylemesi’ne yoruluyor. Erdoğan, ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduğunu’ söylemiş, ‘Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımama kararının teyit edildiğini‘ dile getirmişti.

Rusya’nın, 15 Nisan’dan başlayarak Türkiye’ye uçuşları (haftada iki düzenli sefer hariç) bir buçuk aylığına tamamen durdurması, mayıs tatili için gün sayan yüz binlerce Rusya vatandaşının hayallerini yıktı, çok sayıda şirketi iflasın eşiğine getirdi. Sadece Türkiye tur paketleri için ödenen 413 milyon dolara yakın para, gündemdeki iade talepleri, turistler için gidilecek alternatif destinasyon olmaması, Rusların geleneksel ‘Mayıs bayramı’ planlarını suya düşürdü.

turkrus.com’un haberine göre Facebook sayfasında bir yazı yayınlayan Rus politikacı, “Ben de bunu düşündüm. Kırım’da yaklaşık 2 milyon, Sevastopol’da 500 bin Rusya vatandaşı yaşıyor. Erdoğan onları Rusya vatandaşı saymıyor, güçlü destek verdiği Zelenski onları işgalci olarak görüyor. Her ‘Türkiye tatilcisine’ karşılık, özgür insan olarak görmedikleri beş yurttaş var.”

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Kosaçov, ‘tatilcilerin hepsi olmasa da en azından bir kısmının, milyonlarca kişinin hak ve özgürlüklerine tecavüz eden bir ülkede dinlenmenin ahlaki açıdan imkansız olduğunu düşüneceği’ni umduğunu belirtti.

Rus politikacı şöyle devam etti: “Böyle durumlarda, tatil planları ne olursa olsun, millet vatanseverlik açısından sınanır. Bu, onların sıcak denizlere sonsuz sevgilerine güvenerek Rusları dinlenmeye davet eden ülkenin liderinin, sorumsuz beyanlarına toplumumuzun gerçekten güçlü bir yanıtı olacaktır.”

Ukrayna’da 2013’te çıkan olayların peşi sıra Kırım, Rusya tarafından işgal edildi. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki doğu bölgesi Donbas’ta Kremlin yanlısı ayrılıkçılar kendi yönetimlerini ilan etti. Son günlerde Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında ateşkesin bozulması nedeniyle bölgeye askeri yığınak yapıldı.