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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, 15 Nisan ile 1 Haziran arasındaki Türkiye uçuşlarını sınırlandırdı

Rusya, Türkiye ile arasındaki normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı aldı.

Fotoğraf: AA

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.

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İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, “Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak” diye konuştu.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

Türkiye ayrıca, günlük vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle Almanya tarafından ‘enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler’ listesine alınmıştı.

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