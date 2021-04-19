İsviçre, Türkiye’yi ‘riski ülkeler’ listesine aldı

İsviçre, Türkiye’yi ilk kez Covid-19 bakımından ‘riskli ülkeler’ listesine aldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, günlük vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle Almanya tarafından 9 Nisan’da ‘enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler’ listesine alınmıştı.

Reklam

Rusya da Türkiye ile arasındaki normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı.

AA’nın aktardığına göre İsviçre Federal Sağlık Dairesi (BAG) riskli ülkeler listesini güncelledi.

Bu kapsamda Türkiye, salgının başından bu yana ilk kez listeye eklendi. Böylelikle bugünden itibaren Türkiye’den İsviçre’ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınacak.

Reklam

Riskli ülkeler listesinden İsviçre’ye seyahat edenler, Covid-19 testi yaptırmış olsa ve testi negatif çıksa dahi karantina kuralına uymak zorunda.

Karantina kuralını ihlal edenler ise 10 bin İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İsviçre’de hafta sonu 4 bin 905 kişide Covid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi.

BAG verilerine göre, salgının başından bu yana İsviçre ve Lihtenştayn’da 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşanların sayısı 646 bin 337’ye yükseldi.