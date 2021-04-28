Diken

Yaramazlara biraz batar!

BioNTech aşısının ikinci dozu ertelenecek

BioNTech aşısının ilk dozunu yaptırıp ikincisi için randevu oluşturanların işlemi ertelenecek. Bu kişilere, SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü konuşmasında, “BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin altı ila sekiz hafta olmasına karar verilmiştir” demişti.

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AA’nın aktardığına göre bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemi ertelenecek.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan altı ila sekiz hafta sonrasına alabilecek.

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