Profesör, ‘5 bin’ hedefini inandırıcı bulmadı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının kontrole alınabilmesi için günlük vaka sayısını 1200’ün altına inmesi gerektiğini söyledi.

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İlk kez uygulanacak tam kapanma, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günlük vaka sayısının 5 binin altına indirilmesi gerektiğini söylemişti. Halihazırda vaka sayısı 40 binin üzerinde.

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DHA’ya konuşan profesör, ülke nüfusunun yüzde 10’unun aşılandığını belirterek, pandemiyi kontrole almak için koruyuculuğu yüksek aşılarla toplumun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini söyledi.

Mevcut koşullarda bunun mümkün görünmediğini, alınan önlemlerde geç kalındığını ifade ederek Pala, sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların fazlalığına dikkat çekti.

Profesör, “Bizim istediğimiz kadar toplumsal hareketliliği azaltacak güçte değil” dedi.

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Vaka hedefi

Prof. Pala, ‘test sayılarında ciddi bir azalmaya gidilmezse’ 17 gün sonra vaka sayısının 5 bin altına düşmesinin şaşırtıcı olacağını belirterek şunları söyledi: “Umarım olur ama şaşırtıcı olur. Burada dünyanın kullandığı bir sınır var. Bir hafta içerisinde 100 bin kişi başına yeni olgu sayısının 10’un altında olması. Türkiye nüfusuna oranladığımızda günlük vaka sayısının 1200’ün altına düşerse o zaman biz ‘Salgını kontrol altına aldık’ diyebiliriz. Tek başına doğrulanmış olgu sayısına bakmamak gerekir. Bununla birlikte ağır hasta sayısı ve ölüm sayısı da önemli ölçütlerden bir tanesi.”