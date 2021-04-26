29 Nisan’dan 17 Mayıs’a tam kapanma

Türkiye, 29 Nisan Perşembe akşam 7’den 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar tam kapanma sürecine giriyor.

Fotoğraf: AA

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılmış, beklenen sonucun elde edilememesi halinde ‘çok daha sert’ tedbirler alınacağı açıklanmıştı.

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Yetkililer, Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar üretimi etkilemeyecek biçimde tam kapanmanın tartışılacağını söylemişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sözlerine özel hastaneleri uyararak başladı: “Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Bu hizmetler için hiçbir ücret talep edilemez.”

Cumhurbaşkanı, ‘muhtarların aşılarına başlanacağı müjdesi’ni de vererek şöyle devam etti: “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.”

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Erdoğan ‘tam kapanma’ sürecini de şöyle ayrıntılandırdı:

*29 Nisan Perşembe 19:00 ile 17 Mayıs Pazartesi sabah 05:00 arası tam kapanmaya geçiliyor.

*İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.

*Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

*Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

*Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

*Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

*Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecek.