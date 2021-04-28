İstanbul çıkışında ‘tam kapanma’ yoğunluğu

Kıbrıs’ta 1974’ten beri devam eden ‘sonuçsuz müzakere süreci-durgunluk-yeni bir müzakere süreci’ döngüsü bugün yeniden başlıyor. En son 4 yıl önce devrilen masada taraflar yine birbirine çok uzak görüşte. Sonuca ulaşma ihtimali de yine çok zayıf.