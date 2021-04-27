İstanbul’dan kaçış: Otogarlar taştı, sistemler kilit

Tam kapanma kararının ardından İstanbul’dan memleketlerine gitmek isteyenler otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Firmaların online satış yaptığı sistemler kilitlendi.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 7’de başlayacak tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış var.

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Çok sayıda kişinin otogarlara akın etmesiyle yoğunluk tavan yaptı.

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, “Burası sabahtan beri hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı” dedi.

11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise şunları söyledi: “Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Biletler tükendi. Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Siteler de kilitlendi.“

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Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi 5’e kadar sürecek.