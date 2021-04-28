İddia: Özel sektör, parayla aşı yapmak için nabız yokluyor

Türkiye’deki bazı ilaç firmalarının, yabancı aşı şirketleriyle doğrudan iletişime geçtiği öne sürüldü. Bakanlıktan gerekli izin çıkarsa ‘parayla aşı dönemi’ başlayabilir.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ilaç firmaları Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yaptı.

Reklam

Özel sektöre izin çıkması durumunda getirilecek aşı ‘ücreti karşılığında‘ uygulanacak.

Parayla aşı seçeneğini tercih edenler, sıra beklemeyecek.

Haberde devletin yaptığı ücretsiz aşılamaların da devam edeceği bilgisi mevcut.

Reklam

Türkiye’de ne kadar aşı yapıldı?

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı anlık verilere göre uygulanan toplam aşı sayısı 22 milyonun biraz üzerinde.

Birinci dozu vurduran kişi sayısı 13 milyon 532 bin 113’ken, aşının ikinci dozu uygulanan kişi sayısı da 8 milyon 682 bin 727.

Uzmanlar, Türkiye’de aşılamanın hala yavaş ilerlediğini, toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini vurguluyor.