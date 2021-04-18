Türkiye’nin aşı haritası: Hangi kentte ne oranda aşı yapıldı?

Türkiye’de şimdiye dek yaklaşık 20 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı. Nüfusuna oranla en çok aşı Çanakkale, Edirne ve Sinop’ta, en az ise Hakkari ve Şırnak’ta vuruldu.

Fotoğraf: AA

Şu an 60 yaş ve üstü vatandaşlar ve öncelikli gruptakilere aşı vuruluyor. Yurt genelinde uygulanan dozların yaklaşık 12.1 milyon dozu ilk, 7.7 milyon dozu ise ikinci dozdu. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde hangi kentte kaç doz uygulandığı bilgisi paylaşılıyor.

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Diken’in bakanlık verilerinden derlediğine göre Çanakkale, nüfusuna oranla yüzde 41.4’le en çok aşı uygulanan kent konumunda. Çanakkale’yi yüzde 41’le Edirne, yüzde 40’la Sinop takip ediyor.

Nüfusu 15.4 milyonu bulan Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 3.1 milyon aşı yapıldı. Bu da yaklaşık yüzde 20.4’e denk geliyor. İstanbul, bu oranla 81 il arasında 61’inci sırada.

5.6 milyon nüfuslu Ankara’da 1.6 milyon doz, 4.3 milyonluk İzmir’de ise 1.3 milyon doz aşı yapıldı.

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Batıda ve Karadeniz bölgelerindeki kentlerde nüfusun üçte birine karşılık gelecek miktarda aşı uygulandı.

Nüfusunun yüzde 14 ve daha azı kadar aşı uygulanan kentlerin tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alıyor. Şırnak yüzde 5.3, Hakkari yüzde 5.8, Şanlıurfa yüzde 7’yle son sıralarda yer alıyor. İç Anadolu’da ise uygulanan doz miktarı, nüfusun üçte birine denk geliyor.

Uygulanan aşı miktarı her dakika değiştiği için oranlar yaklaşık olarak hesaplandı. Bahsedilen oranlar, o kentin yüzde kaçının aşılandığı anlamına gelmiyor. Çünkü birinci ve ikinci dozların toplamı olarak uygulanan aşı sayısı açıklanıyor.

Halihazırda 60 yaş ve üzerine aşılama devam ettiği için oranlara kentteki demografik yapının etkisi de yadsınamaz. Ancak harita, aşıya yaklaşım konusunda genel bir fikir verebilir.

Kentinizdeki oranı aşağıdaki haritadan görebilirsiniz: