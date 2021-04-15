İstanbul’da aşı randevularının yarısı bile dolu değil

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşı randevularının yalnızca yüzde 20-30’unu dolu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan itibariyle yüzde 23.6 oranında 65 yaş üstü kişinin aşısı tanımlandığı halde yaptırmadığını belirtmişti.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da salgın hızında düşüş olduğunu ifade ederek “Aşı, bu salgınla mücadelede elimizdeki tek silah” dedi.

İl müdürü, 65 yaş üstünde yüzde 85 aşılama oranıyla ‘neredeyse dünya rekoru’ kırılırken, 60-64 yaş grubundaki oranın yüzde 60’a bile ulaşamadığını kaydetti.

Memişoğlu, şöyle devam etti: “İstanbul’da aşı randevu kapasitemizin sadece yüzde 20-30’u dolu. İftar sonrası ve hafta sonu da dahil, tüm kamu hastanelerimizde BioNTech aşılamalarımız yapılıyor. Kamu, özel, üniversite, vakıf üniversitesi hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerinde de Sinovac aşısı uygulanıyor. Lütfen vatandaşlarımız bir an önce randevularını alıp aşı olsun.”

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Profesör, şimdiye dek toplam 3.5 milyon doz aşı yapıldığını kaydetti.