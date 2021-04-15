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Yaramazlara biraz batar!

Bakan, dekanı yalanladı: Aşı israfı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının çöpe gittiği yolundaki iddiayı yalanladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, BioNTech aşısı için randevusuna gelmeyenlerin dozların çöpe atılarak ziyan olmasına neden olduğunu söylemişti.

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Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün de yüzde 23.6’sı hakkı olmasına ya da sırası gelmesine rağmen hala aşı yaptırmadı.

Son olara aşıya teşvik amacıyla ikna timleri oluşturulmasına karar verilmişti.

Koca, Twitter mesajında, “Aşı israfı söz konusu değil” dedi.

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