Aşı ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere aşılama ekipleri göndereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Koca, sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün de yüzde 23.6’sının halen aşı yaptırmadığını belirtti.

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Koca şöyle konuştu: “Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz.”

İkna timlerinin, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacağı belirtildi.

Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şimdiye kadar 19 milyon 357 bin 521 doz aşı yapıldı. 11 milyon 628 bin 235 kişiye sadece birinci doz aşı vurulurken, 7 milyon 729 bin 286 kişinin iki dozu tamamlandı.

Türkiye’de dün 62 bin 797 Covid-19 vakası kayda geçerken 279 kişi hayatını kaybetti.