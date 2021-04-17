Aşılamada 20 milyon doza ulaşıldı: Hangi kentte ne kadar?

Bugüne dek yaklaşık 20 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu akşam itibariyle 19 milyon 950 bin doz aşı vuruldu.

Reklam

İlk doz uygulanan kişi sayısı 12.1, ikinci doz verilen kişi sayısı ise 7.8 oldu.

Aşı sayısında İstanbul 3.1 milyon dozla ilk sırada yer alırken, Ankara 1.6 milyon dozla ikinci sırada, İzmir ise 1.3 milyon dozla üçünü sırada.

Hakkari, Kilis, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Siirt, Iğdır ve Şırnak son sıralarda. En az sayıda aşı vurulan kent, 16 bin 305’le Hakkari, 16 bin 866’yla Bayburt oldu.