‘Aşılarımızın koruyuculuğu yüksek değil’ diyen Çinli yetkili çark etti

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) direktörü “Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil” demesinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de yaygın olarak uygulanan Sinovac aşısı dahil olmak üzere baştan beri etkinliğiyle ilgili soru işaretleri bulunan Çin menşeli aşılarla ilgili yetkili bir isimden gelen itiraf niteliğindeki açıklama gündem yaratmıştı.

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Önceki gün Çengdu şehrinde düzenlenen konferansta konuşan CDC Direktörü Gao Fu “Çin aşıları yüksek koruma oranlarına sahip değil” demişti.

Bağışıklanma süreci için farklı teknik özellikleri bulunan aşıları kullanmayı düşündüklerini belirten Fu “mRNA aşılarının faydalarını görmezden gelmemeliyiz” demişti.

Çin’de şu anda yalnızca ülkede üretilen aşılar kullanılıyor ancak konferansta aşı etkinliğini artırmak için farklı teknikle geliştirilen aşılardan da bir doz uygulama seçeneğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

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Dünya basını bu ifadeleri, Çin aşılarıyla ilgili yetkili ağızdan gelen bir itiraf olarak yorumlamıştı.

Direktör Fu ifadelerinin bir itiraf olduğunu redderek “Tamamen yanlış anlaşılma” dedi.

Global Times’a konuşan Fu dünyada bilim insanlarının aşı etkinliğini tartışması gibi kendisinin de bir bilimsel görüş beyan ettiğini savnunarak şunları söyledi: “Dünyadaki bütün aşıların koruma oranı bazen yüksektir bazen düşük. Aşıların etkinlik oranını nasıl artırabiliriz sorusunun yanıtı tüm bilim insanları tarafından düşünülmedilir. Bu bağlamda ben de aşılama sürecinde dozların sayısı ya da farklı aşı türlerini arka arkaya uygulamayı düşünebileceğimizi önerdim.”

Şili örneği

Son olarak, Şili Üniversitesi’nin yürüttüğü gerçek zamanlı araştırmada, Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısında, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik yüzde 56 düzeyinde belirlenmişti.

Çalışmayı değerlendiren Hong Kong Üniversitesi’nden moleküler virolog Prof. Jin Dong-yan “Bir kişi Sinovac’ın iki dozunu vurulsa dahi elde edilen koruma BioNTech’in tek dozundan bile düşük” demişti.

Şili aşılama hızında İsrail’le kıyaslanacak kadar önde olan ülkelerden. Ülkenin 18 milyonluk nüfusunun üçte birinden fazlası aşılanmış durumda. Ancak İsrail yavaş yavaş normale dönerken Şili’de vakalar sağlık sistemini zorlayacak kadar arttığından yeniden kapanmalar başladı.

Şili’de, İsrail’den farklı olarak yalnızca BioNTech aşısı uygulanmıyor; Türkiye’de olduğu gibi Sinovac ve BioNtech aşıları kullanılıyor.

İki ülke arasındaki bir diğer farklı yaklaşım da normalleşme süreçleri. Şili’de kısıtlamaların erken kaldırılarak seyahatlere izin verilmesi ve restoranlar, spor salonları, AVM’ler ile kiliselerin açılmasının vaka sayılarını artırdığı düşünülüyor.