Türkiye de alıcı: Rus aşısına talep niye arttı?

FATİH GÖKHAN DİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı geliştirilen bir aşının onay aldığını duyurduğunda dünya şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya, dahası Türkiye’ye de devreye sokulacak.

Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?

Reklam

Fotoğraf: Sputnik

İlk ve en önemli neden bilimsel çalışmalarda çıkan sonuçlar. 21 Şubat’a kadar pek çok uzmanın şüpheyle yaklaştığı aşıya dair üçüncü faz sonuçları o gün saygın tıp dergisi Lancet’ta yayınlandı ve sonuç etkileyiciydi: Yüzde 91.6 etkinlik.

Lancet’taki değerlendirme yazısı şöyle bitiyordu: “Artık Covid-19’a karşı savaşa bir aşı daha dahil olabilir.”

Bununla da kalmadı, Rus bilim insanları 3.8 milyon kişiden verilerin incelendiği gerçek zamanlı bir çalışmada Sputnik V’in etkinliğinin yüzde 97.6 çıktığını duyurdu.

Reklam

Bırakın daha önce duyurulan orandan fazla olmasını, bu diğer tüm Covid-19 aşılarının etkinliğinden yüksek!

Pazartesi duyurulan sonuçların gelecek ay hakemli bir dergide de yayınlanacağı belirtildi.

Avrupa’da talep artıyor

Daha dün Almanya Sputnik V’den 30 milyon sipariş etmek istediğini açıkladı. İsveç, ‘bazı Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte’ bu aşıdan almak için girişim başlattığını duyurdu. Avusturya aşıyı almak için Avrupa İlaç Ajansı’nın (AİA) onayını beklediğini bildirdi. Avusturya ve Macaristan sipariş etti. Çekya da girişimlerini sürdürüyor.

Ajans değerlendirmesini halen sürdürse de nüfusunun ancak yüzde 20’sini aşılamayı başarabilen ve tedarik sorunlarıyla boğuşan Avrupa’nın Sputnik V’e kayıtsız kalamadığı ortada.

DSÖ de inceleyecek

Fotoğraf: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Avrupa İlaç Ajansı’yla ortak olarak Sputnik V’in üretim sürecini incelemeye 10 Mayıs’ta başlayacağını bildirdi. DSÖ halen bu aşıya acil kullanım onayı vermiş değil.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Sputnik V’in çok yakında Türkiye’de de devreye gireceğini açıkladı. Rusya, aşının Türkiye’de üretilmesi için bir şirketle anlaşıldığını şubat ayında duyurmuştu. Koca henüz miktar belirtmedi.

‘Yoldaş’ anlamına geliyor

Rusçada ‘uydu’ manasına gelen Sputnik kelimesi, ‘yoldaş’ anlamına da geliyor. Sputnik V’in ‘corona’ pandemisinden çıkışta da pek çok ülkeye yoldaş olabileceği görülüyor.

Viral vektör aşısı

Sputnik tıpkı Oxford-AstraZeneca ve Johson&Johnson gibi, Covid-19’a neden olan virüsün genetik materyalini bağışıklık sistemine tanıtmak için zararsız virüs kullanan bir viral vektör aşısı.

Rusya’nın varlık fonunca desteklenen bu aşıyı, daha önce Ebola ve Mers için de aşı üreten Gamaleya Enstitüsü geliştirdi.

İki avantajı var

Sputnik V’in etkinlik oranı dışında öne çıkan iki önemli avantajı var. İlki fiyatı. Tek dozu J&J’deki gibi 10 dolara satılıyor. Fiyat bakımından Sputnik V’ten daha uygun tek aşı AstraZeneca (4 dolar). Bu da onu, aşı tedarikine bütçe ayırmakta zorlanan ülkeler için daha ulaşılabilir kılıyor.

Resmi olarak açıklanmasa da, Türkiye’nin Sinovac ve BioNTech aşısı için doz başına 12 dolar verdiği tahmin ediliyor.

BioNTech için AB 14.7, ABD 19.5, İsrail ise 30 dolar ödüyor.

Saklama koşulları

AstraZeneca’da olduğu gibi Sputnik V özel bir saklama düzeneği gerektirmiyor. Sıvı formu bildiğimiz derin dondurucuda saklanabilir. Bildiğimiz buzdolabında saklanabilecek bir türü henüz geliştirme aşamasında, aşının toz formu da bulunuyor.

Düşük maliyet ve aşıyı Rusya’nın ücra köşelerine taşımak için kolaylaştırılmış tedarik zinciri, diğer ülkelerin de ilgisini çekiyor doğal olarak.

BioNTech’e yük bindi

Bugün dünya genelinde aşı tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Son olarak Moderna üretim kapasitesi sorunlarını gerekçe göstererek Kanada’ya nakliyatı yarıya indirdi. Vaka sayılarında yükselişe geçen ve dün 314 bin 835 vakayla rekor kıran Hindistan’sa aşı üretim kapasitesini yerel kullanım için ayırmaya başladı. Mart 2021 itibariyle ihracatı kesti. ABD’de 15 milyon doz J&J aşısı üretimdeki bir hata nedeniyle çöpe gitti. Bunlara benzer başka örnekler de var.

AstraZeneca nadir görülen bir kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle belli yaş gruplarına yapılmıyor. Britanya’da 30, Avusturalya’da 50 yaş üstüne uygulanmıyor. Norveç kullanıma ara verirken, Danimarka tamamen durdurdu.

J&J aşısında da kan pıhtılaşmasına dair bazı endişeler türeyince, piyasadaki en güvenilir aşılardan Pfizer/BioNTech aşısına fazla yük bindi.

Üretim anlaşmaları

Diğer aşılarda olduğu gibi Sputnik V’in de üretimi dünya geneline yayılırken, kapasitesi artıyor. Türkiye’nin yanısıra son olarak Mısır ve Güney Kore de üretim anlaşmaları imzaladı. Bu ülkeler iç piyasa için üretecek olsa da ilerde başka ülkelere satabilirler, ancak bu daha geniş bir kapasiteye ihtiyaç duyuyor.