Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye 50 milyon doz Rus aşısı gelmeden virüsün Hindistan varyantı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı ay içinde 50 milyon doz Rus yapımı Sputnik V aşısı için imza atıldığını duyurdu. Bakan ayrıca Türkiye’de ilk kez virüsün Hindistan varyantının gözlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Sputnik

Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Reklam

Sağlık bakanının açıklamarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Umarım ödediğimiz bu bedel salgından tamamen kurtulmamızı sağlar.

*Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Üretilen aşıların üretim kapasitesi de artıyor.

Reklam

*Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.

*Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. İki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verilmiştir.

*İstanbul’da beş vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor.

*(Yerli inaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.

Türkiye’nin sipariş verdiği Rus aşısına Brezilya’dan onay çıkmadı

Hindistan’da çift mutasyonlu virüs tespit edildi: Bağışıklığı aşabilir, daha bulaşıcı

Türkiye, Rus aşısında üretime başlıyor

Türkiye de alıcı: Rus aşısına talep niye arttı?

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı devrede

Rusya, Covid-19 aşısının üretimi için Türk şirketle anlaştı

SON HABERLER

Rus aşısı hakkında ne biliyoruz?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı kullanmak üzere ilk defa bir aşının onay aldığını duyurduğunda bütün dünya buna şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya da adımını atmaya hazırlanıyor. Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?

Bitcoin virajda, altcoinler yukarı yönlü

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle 47 bin dolara kadar inen Bitcoin kendisini yeniden 55 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Piyasanın köklü altcoinleri Etherium, Ripple ve Litecoin ise çıkışta.

Profesör, ‘5 bin hedefi’ni inandırıcı bulmadı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının kontrole alınabilmesi için günlük vaka sayısını 1200’ün altına inmesi gerektiğini söyledi.