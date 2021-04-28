Türkiye’ye 50 milyon doz Rus aşısı gelmeden virüsün Hindistan varyantı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı ay içinde 50 milyon doz Rus yapımı Sputnik V aşısı için imza atıldığını duyurdu. Bakan ayrıca Türkiye’de ilk kez virüsün Hindistan varyantının gözlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Sputnik

Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

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Sağlık bakanının açıklamarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Umarım ödediğimiz bu bedel salgından tamamen kurtulmamızı sağlar.

*Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Üretilen aşıların üretim kapasitesi de artıyor.

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*Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.

*Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. İki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verilmiştir.

*İstanbul’da beş vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor.

*(Yerli inaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.