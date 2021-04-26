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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Rus aşısında üretime başlıyor

Türk ilaç şirketi Viscoran, Rusya’nın Covid-19 aşısını önümüzdeki aylarda kendi fabrikalarında üretmeye başlayacak.

Fotoğraf: Sputnik

Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Viscoran, RDIF’in Türkiye’deki diğer ilaç üreticileriyle ortaklık kurmasına destek olacak.

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Açıklamada şöyle dendi: “Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüş ve önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir.”

Ayrıca aşı için CinnaGen İlaç’a teknoloji transferinin ‘sonuçlandırma aşamasında’ olduğu ifade edilirken, iki üretim tesisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bültende üretimin ne zaman başlayacağı veya üretim hacmi hakkında bilgi yer almadı.

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