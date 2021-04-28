Bana üniversiteni söyle sana ne tür müzik sevdiğini söyleyeyim

‘Everynoise’ isimli internet sitesi üniversite öğrencilerinin Spotify’da dinlediği parçalardan okulları ayrıştıran ve birleştiren şarkıların listesini çıkarıyor.

Fotoğraf: everynoise

Sitedeki verilere göre öğrencilerin en çok caz dinlediği Boğaziçi Üniversitesi’ne en çok benzeyenler Mimar Sinan ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri.

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Rock müziğin başı çektiği Hacettepe Üniversitesi’ne en yakın okullarsa Gebze Teknik ve Yıldız Teknik.

Listede bir diğer dikkat çeken detaysa özel üniversitelerin birbirine yakınlığı.

Söz gelimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür, Yaşar, Özyeğin gibi başka özel okullarla benzerlik gösterirken Yeditepe Üniversitesi Bahçeşehir, Bilgi, Yaşar üniversiteleriyle yakın.

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Özel üniversitelerde öne çıkan tür ise Türkçe pop ya da trap pop.

Türkiye genelinde de öne çıkan müzik türü pop. Bunun istisnaları ise caz ve rock müziğin daha çok dinlendiği Boğaziçi, Hacettepe, Ege, Dokuz Eylül, Mimar Sinan, Eskişehir Osmangazi, ODTÜ, Yıldız Teknik gibi üniversiteler.