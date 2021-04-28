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Yaramazlara biraz batar!

Artık sığır eti içeren tarif yok; amaç yemek pişirmeyi çevre dostu hale getirmek

Gıda ve yemek pişirmeye odaklanan internet sitesi Epicurious’un yönetimi, bundan böyle sığır eti içeren yemek tarifleri yayınlanmayacağını açıkladı. Amaç yemek pişirmeyi çevre dostu hale getirmenin önünü açmak.

Fotoğraf: Twitter

Condé Nast tarafından 1995’te kurulan internet sitesinin 8.4 milyon kullanıcısı, sosyal medya platformlarında ise 8.5 milyon takipçisi bulunuyor.

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İnternet sitesinde yayınlanan yazıda, ‘sürdürülebilir’ bir yemek pişirme yöntemi ve kültürünü benimsemek isteyenler için sığır etinin tariflerden çıkarılmasının iyi ve denemeye değer bir adım olduğu belirtildi. Bunun, ‘sığır eti karşıtı değil, yerküre yanlısı’ bir hareket olduğu vurgulandı.

Yazıda görüşüne yer verilen, sitenin editörlerinden Maggie Hoffman ve David Tamarkin geviş getiren tüm hayvanların çevreye bir bedeli olduğu, tavuk eti, deniz ürünü tüketmekle ilgili sorunlar da bulunduğunu belirti.

İki editör, “Dünyada, sera gazı emisyonlarının yüzde 15’i çiftlik hayvanlarından kaynaklanıyor. Bu oranın da yüzde 61’inin kaynağı sığır eti” ifadelerini kullandı.

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Son yıllarda sığır eti içeren tariflerin sayısının kaydadeğer ölçütte azalan internet sitesinin iki editörü, “İçeriğimiz bu yönde geliştikçe ABD’deki yemek pişirme kültürünün de daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayacağını umut ediyoruz” yazdı.

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