Bigudilerin içine 35 ispinoz yerleştiren kaçakçı havalimanında yakalandı

ABD’nin New York kentindeki JFK Havalimanı’nda, 35 ispinozu ülkeye sokmaya çalışan bir kaçakçı yakalandı.

Fotoğraflar: www.nydailynews.com

Guayanalı Kevin Andre McKenzie’nin (36), kuşları bigudilerin içine yerleştirdiği belirtildi. Bigudiler, uçaktan indikten sonra yakalanan McKenzie’nin ceketinin ceplerinde ve çoraplarının içine gizlenmiş halde bulundu.

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Polisten yapılan açıklamaya göre McKenzie, ülkeye kaçak yoldan kuşları sokmak için 500 dolar (4 bin 92 lira) aldı; ‘işi tamamladıktan’ sonra 2 bin 500 dolar (20 bin 464 lira) daha alacaktı. Elindeki kuşlardan sadece birinin 10 bin dolar (81 bin 856 kşra( değerinde olduğu belirtilirken McKenzie, 25 bin dolar (204 bin 640 lira) kefaletle serbest bırakıldı.

Açıklamada, ispinozların, New York’ta düzenlenen bazı ötücü kuş yarışmalarına katılmak üzere kullanıldığı, jürinin en iyi sese sahip kuşu seçtiği yarışmaları kazanan kuşların 10 bin dolardan fazla paraya alıcı buldukları belirtildi.

Yaban hayat alanında ithalat yapanların ABD’ye hayvan sokmadan önce izin alması gerekiyor; bazı kuş türleri 30 gün karantinada tutuluyor.